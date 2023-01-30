Доллар уже не тот: конгрессвумен считает, что валюта США утратит статус мировой

Несмотря на масштабные западные санкции и сложные отношения с Вашингтоном, Россия не сломалась и даже демонстрирует определенные успехи в экономике. А доллар на этом фоне и вовсе рискует утратить статус мировой валюты. Об этом заявила американская конгрессвумен Марджори Тэйлор Грин.

«Доллар больше не будет мировой валютой. Из-за нашей самоуверенности и „борьбы за спасение демократии“ на Украине, которая не входит в НАТО, Россия доказывает всему миру, что им не нужны американские доллары или дружба, чтобы торговать и процветать», — заявила конгрессвумен.

Грин добавила, что в международной изоляции Россия также не находится, как кому-то в Вашингтоне хотелось бы думать. Москва активно строит альянсы с Пекином и Тегераном и другими странами и организациями, например, ОПЕК.