Украина больше не может производить сталь

Кадры работы наших ракет и беспилотников. Из строя вывели одно из ведущих предприятий украинской сталелитейной промышленности. Завод в Запорожской области выпускал материалы, необходимые ВСУ для ремонта техники и сборки дронов.

И такая ситуация сейчас во всей отрасли. Reuters сообщает, что российские авиаудары вынудили Украину полностью прекратить производство стали. Хотя до начала конфликта металлургия была одним из ключевых направлений украинской экономики. В 2021 году страна произвела больше 22 миллионов тонн стали. Но затем объемы стремительно сокращались. И в прошлом году произвели уже менее семи с половиной миллионов тонн.

Ранее 5-tv.ru сообщал, о нанесении массированного удара по объектам на Украине. Ночью высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками были поражены коммуникационный центр в Киеве, объекты энергетической системы в Киевской области и инфраструктура порта Измаил.

В Киеве, по данным ведомства, был поражен центр обработки данных «Де Ново», используемый для обмена интернет-трафиком и обработки информации в интересах ВСУ.

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