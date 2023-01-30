В Австралии потеряли радиоактивную капсулу с цезием

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Она выпала из машины при перевозке и опасна для жизни.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Kiefer; 5-tv.ru

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Настоящий переполох в Австралии — на западе страны пытаются отыскать пропавшую радиоактивную капсулу с цезием размером с мелкую монетку.

Опасный элемент выпал из машины, которая перевозила радиоактивный груз с рудника на специальный склад. Произошел инцидент еще несколько недель назад, но хватились капсулы только сейчас.

Специалисты предполагают, что цилиндр мог подобрать человек, который не знает, что это такое. А ведь даже непродолжительный контакт с капсулой может вызвать ожоги кожи и лучевую болезнь.

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