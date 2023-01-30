Французский политик Филиппо призвал к выходу из НАТО

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Иван Обухов
Иван Обухов 30

Французский политик Филиппо призвал выйти из НАТО после заявления о конфронтации с Россией

Французский политик Филиппо призвал к выходу из НАТО

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

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Поводом для заявления стало реплика главы военного комитета НАТО о готовности к прямому противостоянию с Россией.

Франция должна прекратить свое членство в Организации Североатлантического договора. С таким призывом выступил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

Поводом для такого выступления стало сообщение, сделанное главой военного комитета НАТО — адмиралом Робом Бауэром — о готовности альянса к прямому столкновению с Россией.

«Эти сумасшедшие хотят третьей мировой войны, давайте выйдем из НАТО, да здравствует мир!», — написал француз в социальной сети.

Филиппо много раз подвергал критике страны Запада за поддержку киевского режима оружием и деньгами, что лишь затягивает кровопролитие в регионе.

Российские власти неоднократно, но безуспешно призывали страны Запада остановить милитаризацию Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о подлинной цели США и НАТО на Украине.

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