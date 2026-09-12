Лавров исключил остановку СВО на время переговоров с Украиной

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 50 0

Российская сторона по-прежнему готова к диалогу.

Лавров заявил о готовности России к переговорам с Украиной

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной, однако не намерена прекращать проведение специальной военной операции на период их возможного проведения. Об этом 12 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Мы по-прежнему готовы к переговорам. Но на период переговоров специальная военная операция остановлена не будет», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров также вновь заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву для проведения переговоров с российской стороной. По словам министра, это стало бы «жестом доброй воли», поскольку украинский лидер не отменил указ о запрете переговоров с Россией.

«Это уже огромный жест доброй воли с нашей стороны. Потому что он так и не отменил свой декрет о запрете переговоров с Россией», — отметил глава МИД РФ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Зеленский может посетить Москву, если действительно хочет провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Так он прокомментировал слова украинского лидера о готовности к переговорам с российским президентом на саммите G20 в Майами.

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