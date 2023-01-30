Люди гибнут за металл. Названа подлинная цель США и НАТО на Украине

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Иван Обухов
Иван Обухов 36

Newsweek: США рассчитывают получить от Украины титан для военной промышленности

Люди гибнут за металл. Названа подлинная цель США и НАТО на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Hannes P Albert

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И это вовсе не пресловутая «защита демократии», пишет Newsweek.

Соединенные Штаты Америки и Организация Североатлантического договора — в случае победы киевского режима в вооруженном конфликте с Москвой — получат доступ к титановым рудникам, пишет Newsweek.

Титан — это металл, применяемый в точном машиностроении, в том числе он используется в производстве истребителей, вертолетов, кораблей, танков, и ракет большой дальности.

Министерство внутренних дел США включило титан в список из 35 полезных ископаемых, имеющих принципиальное значение для экономической и национальной безопасности. В сущности, для Штатов это жизненно важный элемент, на который завязано слишком многое. Следует помнить, что США ввозят в страну свыше 90% железной руды для своей промышленности.

Журналисты издания напоминают также, что американский законопроект о тратах на оборону предполагает изучение Государственным департаментом США «возможности использования источников титана из Украины в качестве потенциальной альтернативы китайским и российским источникам».

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