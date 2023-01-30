«Франция теряет свой престиж»: Эрдоган раскритиковал Макрона как президента

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Рита Миронова
Рита Миронова 45

Эрдоган заявил, что Макрон не обладает квалификацией главы государства

«Франция теряет свой престиж»: Эрдоган раскритиковал Макрона как президента

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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Турецкий лидер часто сталкивался с нечестностью со стороны президента Франции, но предпочитал молчать об этом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган усомнился в квалификации французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом пишет газета Star.

По мнению Эрдогана, у Макрона нет достаточно квалификации, чтобы руководить Францией. В качестве аргумента он привел эксплуатацию Парижем африканских стран.

«Человек, который стоит во главе Франции, не обладает квалификацией, чтобы быть главой этого государства. Смотрите, в настоящее время они эксплуатируют африканские страны. Мали находится в состоянии полного разрыва с Францией», — цитирует газета слова Эрдогана.

Также президент Турции отметил, что много раз встречался с французским лидером на международном уровне, и тот был «не честен» с коллегами.

«Где нет честности, там нет и доверия. Конечно, в мире есть много таких лидеров. К сожалению, они игнорируют Турцию в отношениях с Грецией в Средиземноморье и вступают с ней в разные отношения. И есть много разных выражений, в которых я сказал ему — пусть это останется при мне», — заключил Эрдоган.

По его мнению, престиж Франции на международном уровне снижается. Например, правительство африканского государства Буркина-Фасо обратилось к Макрону с требованием вывести французских солдат со своих территорий в течение месяца. С 2018 года подписанное соглашение регулировало присутствие военных из Франции в стране, но сейчас там участились протесты в связи с тем, что французы недостаточно помогают африканскому государству и не защищают его от атак террористов. Более того, по данным AIB, местные жители заподозрили военных в сговоре с террористическими группировками.

Ранее 5-tv.ru писал, что Макрон заявил о готовности продолжать диалог с Россией.

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