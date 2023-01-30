Ориентир на Луну: астролог назвала лучшее время для зачатия девочки или мальчика

|
Настя Бурдыга
Настя Бурдыга Эксклюзив 11

Для будущих родителей существует множество поверий, связанных с рождением малышей. Однако есть обоснование, что на пол будущего ребенка влияет то, в каком знаке зодиака находится Луна.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Puchner; 5-tv.ru

Пол будущего ребенка с большой долей вероятности можно предугадать по астрологической ситуации. Поэтому в один период высоки шансы зачать мальчика, в другой — девочек. Также от поведения Луны зависит рождение близнецов. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказала астролог Ксения Шахова.

По словам эксперта, так называемых лучших дней для зачатия не существует. Исследования чешского гинеколога и астролога Эжена Йонаса доказали, что в основе физиологического метода планирования беременности лежат лунные ритмы.

«На пол будущего ребенка влияет знак зодиака Луны в момент зачатия, именно принадлежность этого знака к мужскому-либо женскому началу», — объяснила астролог.

По словам Ксении Шаховой, «женскими» знаками считаются Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козерог, Рыбы. Поэтому, когда Луна находится в этих знаках, вероятность зачатия девочки повышается. Луна в «мужских» знаках — Овен, Близнецы, Лев, Весы, Стрелец и Водолей — помогает зачать мальчика.

Решающим фактором для рождения близнецов считается наследственная и генетическая предрасположенность. Увеличить вероятность можно, если зачать ребенка в момент нахождения Луны в «двойном» знаке.

По словам Ксении Шаховой, будущим родителям следует брать во внимание и индивидуальные астрологические факторы.

«К таким относится время, когда фаза Луны повторяет конфигурацию, сложившуюся в момент рождения женщины. Сходным образом у мужчин при повторении фазы Луны значительно возрастают репродуктивные показатели. Такое астрологическое влияние длится около трех суток», — подытожила астролог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как поведение Луны в феврале может повлиять на жизнь каждого знака зодиака.

Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
69.59
0.25 75.78
0.37
🧙‍♀ Гороскоп на 30 января для всех знаков зодиака

Последние новости

20:12
Создатель образов из нашего детства: вклад в культуру Вячеслава Назарука
20:00
Ориентир на Луну: астролог назвала лучшее время для зачатия девочки или мальчика
19:46
Минобороны РФ остановило реализацию военно-биологических программ США на Украине
19:32
Бои за каждый дом: как российские военные освобождают Угледар
19:23
Президент Хорватии Миланович: Россию провоцировали на конфликт с 2014 года
19:04
«Не из-за новых грудей и ягодиц»: почему мужчины меняют женщин как перчатки

Сейчас читают

Терапевт назвала основные причины смерти при гриппе
«Дайте хоть что-нибудь»: политолог объяснил, зачем Киев клянчит подлодки
Синди Кроуфорд, Джейн Фонда и другие: как постарели звезды фитнеса
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023