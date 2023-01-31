«Эмоциональные качели»: эксперт по этикету перечислила ошибки в поведении Зеленского

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 103

Эксперт по этикету Грохотова: Зеленский не создает образ лидера государства

Фото, видео: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia; 5-tv.ru

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Публичные выступления президента Украины стали отдельным событием из-за нетипичного эмоционального амплуа.

Президент Украины Владимир Зеленский не создает впечатление уверенного человека и не соответствует образу лидера государства. Так эксперт по этикету Светлана Грохотова по просьбе 5-tv.ru прокомментировала недавнее интервью Зеленского американскому изданию и назвала несколько непростительных ошибок в его поведении.

Во-первых, как отметила эксперт, президент Украины менял язык в течение всего интервью — чередовал английский и украинский, а это недопустимо.

«Согласно международной практике лидеров государств и согласно протоколу многих стран, даже если человек владеет иностранным языком, он выступает, дает пресс-конференции, выступает с заявлениями, дает интервью на родном языке», — отметила Светлана Грохотова.

Далее эксперт отметила внешний вид Зеленского — чрезмерно расширенные зрачки, бегающий взгляд, странная мимика, движение конечностей и само положение тела.

«Все это, конечно, свидетельствует, что человек находится либо в состоянии наркотического опьянения, под воздействием медицинских либо психотропных препаратов. Не совсем адекватная жестикуляция и мимика», — заявила Грохотова.

И, наконец, на протяжении всего интервью Владимир Зеленский не вызывает доверия и не производит впечатление солидного и компетентного человека.

«Не производит впечатление уверенного человека, который говорит. Очень мало данных, очень мало цифр, в основном это, конечно, эмоциональные качели. Одно дело, когда с такими заявлениями выступают простые обыватели, а совсем другое, когда такие слова и заявления звучат из уст лидера страны», — резюмировала эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как эксперт по этикету оценила состояние хохочущих Зеленского и Джонсона.

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