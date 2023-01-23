«Пир во время чумы»: эксперт по этикету оценила состояние хохочущих Зеленского и Джонсона

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 129

Эксперт по этикету Грохотова: Зеленский до сих пор не вышел из роли комика

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency; Личный архив Светланы Грохотовой; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Глава Украины весело проводит время с «другом» Борисом, пока в его стране льется кровь и гибнут тысячи людей.

Президент Украины Владимир Зеленский так долго пребывал в амплуа комического артиста, что продолжает оставаться в нем, уже будучи главой государства.

Так эксперт по этикету Светлана Грохотова по просьбе 5-tv.ru прокомментировала кадры, на которых лидер Незалежной беззаботно смеется и шутит в компании экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.

Ролик с веселящимися политиками ранее опубликовал в своем Telegram-канале политолог Владимир Корнилов.

«Джонсон пообещал Зеленскому бесплатный проезд в Лондоне. Да, ради этого стоило столько крови украинцев проливать! Как же им весело!» — прокомментировал он видео.

По словам Грохотовой, в присутствии такого «партнера», как Борис Джонсон, который тоже имеет на родине славу «всенародного шута», комедийное прошлое Зеленского снова дало о себе знать и заиграло всеми красками.

Однако, отметила эксперт, сниматься в роли президента в сериале — это одна задача, а быть президентом большой страны в реальной жизни — совсем другая. Тем более той страны, которая сейчас воюет и несет огромные потери. Зеленский, видимо, об этом забыл, отметила Грохотова.

«Я думаю, что для тех людей, которые находятся сейчас в зоне боевых действий, и их близких такое безудержное веселье — это как пир во время чумы. Конечно, это недостойное поведение, неуместное в данной ситуации. Я думаю, что большинству украинцев не смешно», — резюмировала эксперт по этикету.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский лично встретил приехавшего в Киев Бориса Джонсона и назвал его «настоящим другом» Украины.

-3° Атмосферное давление 780 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
68.63
-0.04 74.73
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на 23 января для всех знаков зодиака

Последние новости

21:26
«Пир во время чумы»: эксперт по этикету оценила состояние хохочущих Зеленского и Джонсона
21:13
Лавров обвинил Киев в нанесении ущерба гражданской инфраструктуре Украины
21:01
«Расчет, к орудию!» — как артиллерия РФ работает по позициям ВСУ в Марьинке
20:56
Готов к работе: осужденный за смертельное ДТП Ефремов хочет заменить наказание
20:41
Вернется ли Збруев на сцену после проблем со здоровьем?
20:29
Жительница Приморья пыталась пробраться в клетку ко льву и чуть не лишилась руки

Сейчас читают

Политолог Евсеев: ВСУ начали мобилизацию подростков и пожилых украинцев
Адвокат Жорин отреагировал на проверку в отношении Била по статье о дискредитации ВС РФ: будет ли дело?
"Я – с Россией! Я – за правду!": Таисия Повалий вывезла мать из Киева и переехала жить в Москву
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023