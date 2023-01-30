Вашингтон долгие годы пропагандирует в мировых медиа негативный образ исламской республики, запугивая его население и соседей.

Самое сильное оружие США — это СМИ, с помощью которых они насаждают во всем мире нужные им нарративы и дискредитируют противников. Об этом заявила жена президента Ирана Ибрахима Раиси, профессор педагогики и психологии Университета Шахида Бехешти Джамиле Аламолхода.

Она напомнила, что США на протяжении многих лет пропагандируют через медиа негативный образ Ирана, запугивая его население и соседей. Сейчас, по ее словам, пришел черед России испытать на себе то же самое.

«Я полагаю, у вас самих теперь уже есть подобный опыт от Америки, которая пропагандирует всему миру неверную картину России. Америка реализует свою силу посредством СМИ», — отметила Аламолхода в интервью RT.

Супруга иранского президента подчеркнула, что политика Вашингтона — это политика устрашения, направленная на то, чтобы подчинять себе другие государства.

«Они то отправляли к нам свой флот, то показывали нам свои ракеты, то вынуждали нас заключать с ними несправедливые договоры. И всегда нас запугивали. Это новый этап политики устрашения. Таким образом США хотят сказать и показать: мы рядом, мы можем вывести на ваши улицы террористов, поджигать автомобили. Америка хочет, чтобы мы подчинились», — сказала Аламолхода.

Она также процитировала слова духовного лидера, великого аятоллы Ирана Рухоллы Хомейни, который называл Америку дьяволом.

«Воистину она — дьявол. Она искушает, соблазняет всех», — заявила жена Раиси.

Накануне мощный взрыв прогремел на территории склада с боеприпасами Минобороны Ирана в центральном городе страны Исфахан. Власти страны начали расследование инцидента, в ходе которого выяснилось, что предприятие атаковали дроны. Позднее появилась информация, что к нападению причастны США и «еще одна страна», название которой не указывается.

Не секрет, что Иран давно под прицелом Белого дома. Американцы все громче высказывали намерения атаковать стратегические объекты в этой стране, а накануне ночных взрывов представитель Белого дома заявил арабскому телеканалу Al Hadath, что американский президент Джо Байден не исключает военного решения разногласий в отношениях с Ираном.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему взрывы в Иране очень выгодны для США.