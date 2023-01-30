Дочь Полищук рассказала, как относится к желанию сына пойти по стопам бабушки

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 60

Мариэтта Цигаль-Полищук заявила, что поощряет актерские амбиции сына

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexandr Yakovlev; 5-tv.ru

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Мальчик по имени Григорий родился в первом браке актрисы с коллегой Дмитрием Сердюком.

Мариэтта Цигаль-Полищук заявила, что поддержит сына, если тот решит пойти по стопам знаменитой бабушки — народной артистки РФ Любови Полищук. Об этом актриса заявила журналистам на премьере драмы-байопика «Раневская».

«Безусловно, я поощряю любые начинания ребенка, в которых он заинтересован. Если ему интересно, значит, он должен через это пройти. Так или иначе», — сказала Цигаль-Полищук.

Актриса пять лет замужем за продюсером Александром Андриевичем и воспитывает сына от предыдущих отношений. Мальчик по имени Григорий появился на свет в браке с актером Дмитрием Сердюком. По словам Цигаль-Полищук, сын нашел общий язык с ее новым супругом, сама же она старается сделать так, чтобы Григорий помнил о своей звездной бабушке.

О смерти Любови Полищук стало известно 28 ноября 2006 года. Она скончалась на 58-м году жизни после продолжительной тяжелой болезни — саркомы позвоночника.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что дочь Любови Полищук тайно вышла замуж.

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