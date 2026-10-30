Умерла из-за разбитого сердца? Ушла из жизни звезда «Розовой пантеры» Эльке Зоммер

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 42 0

При жизни актриса мечтала сыграть беззубую нищую или старую проститутку.

Умерла актриса Эльке Зоммер: фильмография и личная жизнь

Фото: www.globallookpress.com/H.-D. Falkenstein

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Умерла актриса из «Розовой пантеры» Эльке Зоммер

Немецкая актриса Эльке Зоммер скончалась в возрасте 85 лет из-за сердечной недостаточности. Знаменитость мирно ушла из жизни у себя дома в Лос-Анджелесе. Об этом сообщило Mirror.

Печальное известие подтвердил пасынок артистки Себастьян Вальтер. Родственник подчеркнул, что теперь мачеха наконец сможет воссоединиться со своим мужем Вольфом Вальтером, с которым прожила в браке 32 года.

Мужчина ушел из жизни из-за онкологического заболевания тремя месяцами ранее.

Сама Зоммер тогда признавалась, что ее сердце разбито. Последние месяцы перед смертью она не вставала с постели из-за болезни.

Артистка считалась одной из самых ярких звезд немецкого кинематографа 1960-х годов. Мировую славу ей принесла роль Марии Гамбрелли в картине «Выстрел в темноте» из серии о «Розовой пантере», где она сыграла вместе с Питером Селлерсом.

В 1963 году за работу с Полом Ньюманом в ленте «Приз» актриса удостоилась премии «Золотой глобус». Ее фильмография также включает картины «Искусство любви» и «Команда разрушителей», а последней работой стала анимационная короткометражка «Тысяча поцелуев» в 2017 году.

Кроме того, знаменитость трижды снималась для журнала Playboy.

В 2014 году артистка признавалась, что часто отклоняла сценарии в ожидании роли мечты, желая сыграть старую проститутку или беззубую нищую.

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