Министр иностранных дел Германии Бербок сделала «подарок» Кремлю

Глава немецкого внешнеполитического ведомства заявила, что ее страна якобы «ведет войну» с РФ. Почему это высказывания не только сыграло на руку Москве, но и подорвало доверие со стороны европейцев?

Вокруг главы МИД ФРГ Анналены Бербок сгустились тучи после того, как она заявила, что Германия «ведет войну с Россией». По мнению председателя партии Христианско-демократического союза Фридриха Мерца, которое он изложил в колонке для издания Focus, таким образом она буквально сделала услугу Кремлю.

Мерц подчеркнул, что в нынешней ситуации каждому необходимо оценивать риски, которые могут последовать от любого сказанного слова.

«В такой напряженной ситуации необходимо взвешивать каждое слово. Особенно в хорошо подготовленной речи перед парламентским собранием Совета Европы. А министр иностранных дел Германии небрежно проговаривает такие вещи, которые берут на вооружение противники нашей помощи Украине», — приводит замечания политика EADaily.

Фридрих Мерц убежден, что брошенная фраза Бербок — «мы находимся в состоянии войны» сыграла только на руку России.

«Мы — это и есть кремлевская пропаганда, которой в Москве только рады, и которая оттуда тоже распространяется по всем доступным каналам», — убежден председатель союза.

При этом Мерц подчеркнул, что выступление главы МИД в очередной раз доказало, что в ФРГ до сих пор не сформировалось единой и слаженной системы в сфере внешней политики и безопасности.

«В трудные времена такая внешняя политика и политика в сфере безопасности обречены на провал в борьбе за поддержку населения», — подытожил политик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заявление Бербок вызвало шквал негатива и от обычных жителей Германии.