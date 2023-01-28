Глас народа: Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД ФРГ Бербок за слова о России

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Иван Обухов
Иван Обухов 53

Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД ФРГ Бербок за слова о войне против России

Глас народа: Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД ФРГ Бербок за слова о России

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

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Скандальные заявления министра иностранных дел Германии не нашли поддержки у рядовых обывателей.

Рядовые бюргеры — читатели немецкого издания Die Welt — подвергли разгромной критике руководителя внешнеполитического ведомства собственной страны — Анналену Бербок — за сказанные ей слова о войне с Россией.

Скандальное заявление главы немецкого МИДа прозвучало во время заседания ПАСЕ, состоявшемся в Страсбурге, 24 января. Там министр иностранных дел Германии Аннален Бербок заявила, что европейские государства «ведут войну против России».

«Господин Шольц, выбирайте, кто из вас двоих врет. Или вы, говорящий о том, что мы не находимся в состоянии войны с Россией, — или ваша госпожа министр иностранных дел. В зависимости от вашего ответа один из вас должен уйти в отставку!» — призвал пользователь с ником Norbert S.

«В дипломатии надо уметь держать свой дурной язык под контролем. Но для этой дамы сие правило не работает. Она сначала говорит, а потом думает», — написал читатель издания с ником Ansgar B.

«Этот министр должен немедленно уйти в отставку, прежде чем причинит еще больший вред», — выразил свое мнение @Ulrike89164910.

В свою очередь, на Смоленской площади Москвы реплику Бербок расценили как признание, что коллективный Запад заранее вынашивал планы по развязыванию войны против России.

Ранее 5-tv.ru писал, как в МИД Германии пояснили слова главы ведомства о войне с Россией.

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