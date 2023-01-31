Путин поручил внедрить искусственный интеллект в экономику и соцсферу России
Владимир Путин поручил создать в РФ перечень актуальных решений в сфере ИИ
Фото: www.globallookpress.com / Jan Woitas
Все конференции по внедрению новых технологий будут проводить в стране регулярно.
Президент России Владимир Путин поручил за короткий промежуток времени внести в национальные проекты и государственные программы изменения, которые предусматривают внедрение искусственного интеллекта во всех отраслях экономики и социальной сферы. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Более того, глава государства дал задание ежегодно обновлять перечень наиболее актуальных и востребованных технологических направлений и решений в сфере ИИ. Срок — до первого сентября 2023 года.
Еще одно поручение Путина — разработать и реализовать комплекс мер для развития и внедрения отечественных облачных технологий и платформ. По его словам, в России, тем самым, будут соблюдаться стандарты безопасности хранения и обработки больших массивов данных.
Еще в конце 2022 года глава государство заявлял, что данная отрасль в России и так находится «на шаг впереди» по сравнению с другими странами. Однако достижения в области ИИ во многом определяют статус и имидж Российской Федерации на мировой арене, так как на сегодняшний день государства ведут ожесточенное соперничество.
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