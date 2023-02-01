Хирург рассказал, каким спортом нельзя заниматься после пластики груди

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 16

Пластический хирург Алмазов: растяжка может быть опасна для анатомических имплантов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru

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Иногда чрезмерная растяжка может вовсе не расслабить ваше тело.

Кто бы знал, что при занятиях самым медитативным видом спорта у вас может оторваться имплант? Например, у российской актрисы Карины Зверевой случилась такая неприятность. Пластический хирург Илья Алмазов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал о том, какие упражнения могут быть фатальны для девушек с имплантами.

Но для начала — самый важный вопрос. Как такое вообще могло произойти?

«Скорее всего, Карина сделала резкое движение в верхнем плечевом поясе или растяжение большой грудной мышцы. В этом случае, могло возникнуть следующее: грудная мышца сократилась, имплант вылетел из-под нее. При этом он мог даже развернуться, что деформировало молочную железу», — говорит Алмазов.

По его словам, врачи не рекомендуют пациентам с увеличенными молочными железами и анатомическими имплантами делать резких движений во время тренировок.

«Мы рекомендуем никогда не делать резких движений связанных с перерастяжением плечевого пояса. Сюда можно отнести подтягивания, выворачивания рук, слишком интенсивный стрейчинг плечевого пояса, вытягивания потягивания и жим лежа на скамье на грудь», — говорит эксперт.

По словам пластического хирурга, все эти упражнения следует исключить, но другими видами фитнеса заниматься можно.

До этого стало известно, что что Карина Зверева перенапряглась во время занятий аштанга-йогой. Сначала она ничего не поняла, боль наступила уже потом, когда звезда оказалась дома. Оказалось — у звезды оторвался имплант.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какие пластические операции будут в тренде в этом году.

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