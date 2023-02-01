МОК отказался рассматривать вариант допуска россиян с флагом и гимном

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Накануне президент ОКР Станислав Поздняков заявил о категорическом несогласии с любыми ограничениями, касающимися национальной принадлежности российских спортсменов.

МОК отказался рассматривать вариант допуска россиян с флагом и гимном

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Международный олимпийский комитет (МОК) отказался рассматривать вариант допуска россиян на следующие Олимпийские игры в 2024 году с использованием флага и гимна страны. Несогласие было ответом организации на заявление президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

«Санкции против российского и белорусского государств и правительств не подлежат обсуждению. Они были поддержаны широким большинством на недавнем Олимпийском саммите 9 декабря 2022 года. Никакие флаги, гимны, цвета или какие-либо другие опознавательные знаки стран не будут демонстрироваться ни на одном спортивном мероприятии или встрече», — сказано в заявлении МОК.

Кроме того, ни одно спортивное мероприятие не должно проводиться в России и Белоруссии и поддерживать международной федерацией или национальным олимпийским комитетом. Также на спортивном мероприятии не должно быть представителей российского и белорусского правительств или государственных чиновников.

К слову, в феврале 2022 года МОК рекомендовал не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в связи со спецоперацией на Украине. В декабре было решено продлить рекомендации о недопуске спортсменов. При этом недавно парижский мэр Анн Идальго призвала допустить россиян к Олимпийским играм под нейтральным флагом. Она отметила, что такого мнения сейчас придерживается большая часть спортивного сообщества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал фигуристку Камилу Валиеву.

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