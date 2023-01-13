Дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал фигуристку Камилу Валиеву

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило Всемирному антидопинговому агентству (WADA) о том, что Камила Валиева не виновата в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

«Комитет пришел к выводу, что, хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это вины. Таким образом, комитет не наложил никаких санкций, за исключением аннулирования ее результатов на дату взятия пробы (25 декабря 2021 года)», — сказано в сообщении пресс-службы.

WADA выразило обеспокоенность выводами РУСАДА об отсутствии вины фигуристки и пообещало обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы провести масштабное разбирательство.

После победы Российской Федерации в турнире зимних Олимпийских игр 2022 года в Китае, в котором Камила Валиева помогла сборной победить, появилась информация о том, что допинг-проба россиянки от 25 декабря 2021 года — положительная. Дело российской фигуристки расследовало РУСАДА, но из-за того, что вердикт долго не выносили, WADA передало его в суд, потребовав отстранить Валиеву на четыре года от участия в любых соревнованиях и лишить ее всех наград.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что телеведущая Алла Михеева призналась в любви к Камиле Валиевой.