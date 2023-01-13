Дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал фигуристку Камилу Валиеву

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 104

Ее обвиняли в употреблении запрещенных препаратов во время участия в зимних Олимпийских играх в 2022 году.

Дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал фигуристку Камилу Валиеву

Фото: Кухмарь Кирилл / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Допинговый скандал

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило Всемирному антидопинговому агентству (WADA) о том, что Камила Валиева не виновата в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

«Комитет пришел к выводу, что, хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это вины. Таким образом, комитет не наложил никаких санкций, за исключением аннулирования ее результатов на дату взятия пробы (25 декабря 2021 года)», — сказано в сообщении пресс-службы.

WADA выразило обеспокоенность выводами РУСАДА об отсутствии вины фигуристки и пообещало обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы провести масштабное разбирательство.

После победы Российской Федерации в турнире зимних Олимпийских игр 2022 года в Китае, в котором Камила Валиева помогла сборной победить, появилась информация о том, что допинг-проба россиянки от 25 декабря 2021 года — положительная. Дело российской фигуристки расследовало РУСАДА, но из-за того, что вердикт долго не выносили, WADA передало его в суд, потребовав отстранить Валиеву на четыре года от участия в любых соревнованиях и лишить ее всех наград.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что телеведущая Алла Михеева призналась в любви к Камиле Валиевой.

Тема:
Допинговый скандал
18 нояб
«Не будем забывать»: мог ли повлиять скандал с Валиевой на здоровье Горшкова
22 февр
Ширвиндт заявил, что Валиевой очень повезло с допинг-скандалом на Играх в Пекине
17 февр
Фигуристка Валиева заняла четвертое место на Играх в Пекине
14 февр
Фигуристка Камила Валиева о допинг-скандале на Играх: «Уже не хватает эмоций»
14 февр
В ISU с уважением отнеслись к решению CAS по делу Валиевой
12 февр
Спортивный арбитраж рассмотрит дело Камилы Валиевой 13 февраля
9 февр
В Кремле отреагировали на допинг-скандал с фигуристами на Играх в Пекине
20 окт
Российский волейболист Мусэрский дисквалифицирован за допинг
23 сент
В РУСАДА раскрыли детали системы борьбы с допингом в России
2 сент
Лавров допустил попытки США «выкрасть» российских спортсменов из-за допинга
-4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
67.57
-0.21 73.11
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на 13 января для всех знаков зодиака

Последние новости

20:56
Путин дал ряд поручений по поддержке участников СВО
20:42
В Уфе простились с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым
20:30
Прекратить спекуляции: Турчак объяснил ситуацию с мобилизацией многодетных отцов
20:16
Елена Бирюкова озвучила причину смерти 60-летнего супруга
20:04
В МО РФ отметили успехи «Вагнера» при штурме городских кварталов Соледара
20:02
Дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал фигуристку Камилу Валиеву

Сейчас читают

«Тысячу раз пожалеет»: адвокат оценил шансы Садальского и Кравченко в суде
Отпустила мужа к другой и отказалась выходить за молодого любовника: личная жизнь Алены Хмельницкой
Три богатыря: школьники вытаскивали людей из горящего Ан-2 после жесткой посадки
Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023