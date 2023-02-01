Военком ворвался на заседание депутатов в украинских Броварах и раздал повестки

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Киевский режим уже не знает, чем завлечь людей на фронт: отдавать души за сомнительное правительство не хочет никто.

Военком ворвался на заседание депутатов в украинских Броварах и раздал повестки

Фото: www.globallookpress.com / Serhii Hudakukrinform; 5-tv.ru

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Мобилизация на Украине вышла на новый уровень. Военкомы с повестками пришли прямо на заседание горсовета в Броварах. Сначала все присутствующие подумали, что это какой-то розыгрыш, а потом — когда повестку дали даже мэру — улыбки исчезли с их лиц.

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