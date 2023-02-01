Пожар едва не уничтожил ресторан с посетителями в центре Мурманска

В центре Мурманска загорелся ресторан. В тот момент внутри находились десятки посетителей.

Пожар начался на кухне, вспыхнуло масло в вытяжке. Была серьезная опасность распространения огня по всему зданию. Людей успели эвакуировать, после чего спасатели потушили пламя.