Пожар едва не уничтожил ресторан с посетителями в центре Мурманска

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Как полагают сотрудники экстренных служб, все началось из-за вспыхнувшего масла в вытяжке.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын; 5-tv.ru

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В центре Мурманска загорелся ресторан. В тот момент внутри находились десятки посетителей.

Пожар начался на кухне, вспыхнуло масло в вытяжке. Была серьезная опасность распространения огня по всему зданию. Людей успели эвакуировать, после чего спасатели потушили пламя.

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