А годы слетят: Госдума рассмотрит законопроект о труде подростков

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Госдума рассмотрит законопроект о труде подростков

Фото, видео: www.globallookpress.com / Valentin Wolf; 5-tv.ru

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Юношам и девушкам могут разрешить трудиться на себя с 14 лет. Но какие ограничения это накладывает?

Подросткам хотят разрешить работать с 14 лет без согласия органов опеки. Одобрения отца или матери будет достаточно. С таким предложением выступили в Госдуме, пишут «Известия».

По мнению авторов инициативы, процедуру приема на работу нужно упростить. К примеру, нанимателей хотят избавить от избыточных проверок. Планируют отказаться и от обязательного сейчас медосмотра за счет работодателя — подростки просто будут приносить справки из учреждений, где проходят диспансеризацию.

Омбудсмены идею поддержали, но уточнили: чтобы защитить несовершеннолетних, нужно ввести строгое наказание для работодателей за обман и труд без официального оформления. А также ограничить список профессий для детского труда.

Известны случаи, когда подростки выполняли непосильную работу, трудились сверхурочно, выходя за разрешенный лимит в 24 часа в неделю и сталкивались с обманом при оплате труда.

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