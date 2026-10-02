Юрист рассказал о возможностях взять отчество по матери в России

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 24 0

Несмотря на отсутствие законодательного запрета, у подобного решения есть несколько нюансов.

Как взять отчество по матери в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Юрист Маршани рассказал о возможностях взять отчество по матери в России

В России не запрещено давать детям отчество по матери, но ЗАГС разрешит его формы, образованные от мужских имен. Об этом рассказал РИА Новости юрист Тимур Маршани.

В пример эксперт привел имена Марья и Евгения.

«Прямого запрета на матчество закон не содержит, однако ЗАГС регистрирует только формы от мужских имен. Марьевну или Евгеньевну запишут, поскольку существуют имена Марий и Евгений, а Ларисовну почти наверняка отклонят», — объяснил Маршани.

Также юрист пояснил, что основой для отчества может стать имя дедушки или любое другое понравившееся мужское имя.

«Запись вовсе без отчества возможна, если так принято по национальному обычаю семьи. <…> Если мать решила вовсе не вносить сведения об отце в запись о рождении, пункт 3 статьи 18 Закона об актах гражданского состояния разрешает записать отчество ребенка по ее указанию», — резюмировал эксперт.

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