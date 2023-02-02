«На уровне фейка»: эксперт о создании британо-итало-японского «чудо-истребителя»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 16

Военный эксперт Хатылев предрек провал проекту истребителя Британии, Италии и Японии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cfoto; 5-tv.ru

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Полковник запаса Сергей Хатылев заявил, что «чудо-самолеты» уже давно делают в России.

Заявление о создании истребителя последнего поколения совместными усилиями Великобритании, Италии и Японии не следует воспринимать серьезно. Никакой «чудо-машины» эти страны произвести не смогут, так как их давно уже делает Россия. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил полковник запаса, военный эксперт Сергей Хатылев.

«В России „чудо-машины“ с прошлого века создают, а в этих совместных компаниях „чудо“ еще только планируют. Это так же, как американцы создают гиперзвуковую ракету — 30 лет проводят испытания и все неудачно», — иронично отметил эксперт.

По словам Хатылева, с учетом нынешних геополитических событий все заявления стран Запада и их союзников о создании якобы новейшего супероружия следует пропускать через «мощнейшие фильтры» и подвергать сомнению.

«Почему? Потому что включилась пропаганда. Дескать, вот мы собрались и сейчас создадим что-то новое. Все „новое“ уже создано. Вектор управляемой тяги у российских самолетов существует уже 30 лет, с тех пор как начал летать Су-27. Наш истребитель-перехватчик МиГ-31 сделан из стопроцентного титанового сплава, а американцы не могут создать такой самолет, они титан используют только в силовых конструкциях, на крыльях и так далее. И я только маленькие примеры вам привел», — заявил Хатылев.

Он также усомнился в способности Великобритании, Италии и Японии создать совместными усилиями вообще какой бы то ни было истребитель.

«Что может Япония в самолетостроении? Вы когда-нибудь слышали, что в Японии построили лайнер, самолет какой-то? Никогда она не была самолетостроительным хабом, как сейчас говорят… Я лично на уровне фейка рассматриваю, что они к 2035 году чего-то там создадут. Думаю, что это голословное заявление», — подытожил Хатылев.

По данным Bloomberg, Великобритания, Италия и Япония планируют до конца 2023 года учредить международную организацию для реализации проекта по созданию истребителя последнего, шестого, поколения к 2035 году. Уточняется, что самолет станет результатом слияния итальяно-британского проекта Tempest и японского F-X.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полет новейшего американского истребителя F-35 в Техасе закончился катастрофой.

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