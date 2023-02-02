Нет связи: за некачественный интернет будут штрафовать

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Операторов связи будут штрафовать за некачественный интернет

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rolf Vennenbernd; 5-tv.ru

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С 1 февраля вступили в силу поправки в КоАП, направленные на обеспечение качественной и безопасной передачи данных в сети.

За некачественный интернет будут штрафовать операторов. Административная ответственность за неисполнение оператором связи требований к обеспечению устойчивого функционирования средств связи составит до ста тысяч рублей. Такие изменения в КоАП вступают в силу 1 февраля.

Поправки в КоАП направлены на реализацию положений закона об обеспечении устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета в России, принятого в 2021 году. К ответственности за отсутствие устойчивого интернет-соединения будут привлекать операторов связи и владельцев сетей. Административная ответственность будет наступать в случае не обеспечения людей устойчивой работой средств связи, в том числе их взаимодействие с другими операторами на территории и за пределами России.

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