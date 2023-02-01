Есть нарушения, но ампутации не будет: врачи сохранят Костомарову пальцы

Динамику состояния фигуриста тщательно отслеживают и ежедневно корректируют лечение. При этом врачи пока не намерены прибегать к хирургическому вмешательству.

Олимпийский чемпион по танцам льду Роман Костомаров продолжает оставаться в больнице под наблюдением медиков. Оказалось, что помимо других проблем у него нарушилось кровообращение. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Ранее появилась информация, что Костомарову грозит ампутация. Прославленный фигурист якобы может лишиться пальцев рук. Однако источник 5-tv.ru категорически опроверг подобные данные.

У Костомарова действительно есть проблемы с кровообращением, но они не приведут к тотальным последствиям в виде лишения пальцев. Также врачи не планируют проводить ему какие-либо другие операции.

Спортсмен находится в больнице с 10 января. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, диагностировав двустороннюю пневмонию. Позже в легких развился сепсис.

Благодаря лечению состояние Романа Костомарова постепенно началось улучшаться. Как сообщал 5-tv.ru, фигурист может общаться с родными, но по-прежнему нуждается в аппарате ИВЛ.