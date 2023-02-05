Оригинальная валентинка: ТОП-3 популярных операций ко Дню всех влюбленных

В этот праздник некоторые радуют свою вторую половинку походом к пластическому хирургу за лицом или фигурой мечты.

День Святого Валентина — это не только про романтический ужин при свечах или цветы. Порадовать свою вторую половинку можно оригинальнее — подарить ей пластическую операцию, о которой она давно мечтает.

О том, какие услуги эстетической медицины наиболее востребованы, Passion.ru рассказал доктор медицинских наук Тигран Алексанян.

Ринопластика

Сегодня пациенты могут получить самые разные виды этой процедуры: улучшить фронтальный ракурс, сделать более изящными крылья носа, исправить кончик, скорректировать форму. Тигран Алексанян отметил, что операция не изменит кости, хрящи и сосуды, а также оставит минимум гематом и рубцов.

Коррекция фигуры

К липосакции часто прибегают и мужчины, и женщины. Эта процедура поможет сделать идеальные ягодицы и точеную талию. Также женщины могут скорректировать форму или размер груди. Под нож пластического хирурга ложились даже популярные топ-модели.

Лифтинг

Популярной стала процедура бьютификации — это комплекс минимальных процедур, которые улучшают черты лица и устраняют несовершенства.

«В зависимости от запроса, можно сделать сразу несколько процедур. Это может быть SMAS-лифтинг или установка нитей, инъекционные методики, коррекция зоны бровей и висков, ботулинотерапия», — рассказал врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие пластические операции будут в тренде в этом году.