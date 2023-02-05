Оригинальная валентинка: ТОП-3 популярных операций ко Дню всех влюбленных
Хирург Алексанян назвал ринопластику и липосакцию самыми популярными операциями к 14 февраля
Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter
В этот праздник некоторые радуют свою вторую половинку походом к пластическому хирургу за лицом или фигурой мечты.
День Святого Валентина — это не только про романтический ужин при свечах или цветы. Порадовать свою вторую половинку можно оригинальнее — подарить ей пластическую операцию, о которой она давно мечтает.
О том, какие услуги эстетической медицины наиболее востребованы, Passion.ru рассказал доктор медицинских наук Тигран Алексанян.
Ринопластика
Сегодня пациенты могут получить самые разные виды этой процедуры: улучшить фронтальный ракурс, сделать более изящными крылья носа, исправить кончик, скорректировать форму. Тигран Алексанян отметил, что операция не изменит кости, хрящи и сосуды, а также оставит минимум гематом и рубцов.
Коррекция фигуры
К липосакции часто прибегают и мужчины, и женщины. Эта процедура поможет сделать идеальные ягодицы и точеную талию. Также женщины могут скорректировать форму или размер груди. Под нож пластического хирурга ложились даже популярные топ-модели.
Лифтинг
Популярной стала процедура бьютификации — это комплекс минимальных процедур, которые улучшают черты лица и устраняют несовершенства.
«В зависимости от запроса, можно сделать сразу несколько процедур. Это может быть SMAS-лифтинг или установка нитей, инъекционные методики, коррекция зоны бровей и висков, ботулинотерапия», — рассказал врач.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие пластические операции будут в тренде в этом году.
Читайте также
74%
0.34 76.73
-0.23
Нашли ошибку?