Семенович после трижды перенесенного COVID приковал к постели непонятный недуг

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 16

Анна Семенович сообщила о болезни после трижды перенесенного COVID-19

Семенович после трижды перенесенного COVID приковал к постели непонятный недуг

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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Знаменитая артистка собирается вызывать врачей на дом.

Здоровье экс-солистки группы «Блестящие» Анны Семенович снова ухудшилось. Теперь у звезды повысилась температура, и она испытывает слабость. Поклонники сильно переживают за здоровье артистки, ведь в прошлом году красавица болела три раза. Вдруг началась новая напасть?

«Температура небольшая. Буду сегодня лежать. <…> болеть некогда, завтра много дел», — приводит слова Семенович издание Passion.ru.

Вокалистка объяснила, что буквально прикована к постели. Сейчас она собирается вызвать врача и сделать капельницу. Певица попросила у поклонников совета — какими препаратами или способами можно укрепить иммунитет?

Иммунная система блондинки очень слабая, это связано с трижды перенесенной коронавирусной инфекцией в прошлом году. Теперь исполнительнице приходится пить много биологических добавок, чтобы восстановиться.

Однако ОРВИ вовсе не единственные проблемы, с которыми за последнее время столкнулась знаменитость. Недавно звезда сообщала об аллергии после наращивания ресниц. Тогда лицо красавицы сильно опухло, всю «красоту» пришлось снимать с глаз в срочном порядке. Ранее 5-tv.ru сообщал мнение косметолога Анны Егоровой об угрозе слепоты у Анны Семенович из-за неудачной процедуры.

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