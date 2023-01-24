Семенович грозит слепота из-за аллергии от наращивания ресниц?

Знаменитая блондинка захотела выразительные глаза, поэтому решилась на известную процедуру. Однако красавица и подумать не могла, чем это обернется.

Приступ аллергии может случиться из-за чего угодно, а особенно на такие химические вещества, как клей для наращивания ресниц. Об этом заявила косметолог Татьяна Егорова в беседе с 5-tv.ru. Так она прокомментировала неприятную ситуацию в жизни экс-солистки группы «Блестящие» Анны Семенович. Звезда сделала страшную процедуру, но покрасовалась роскошными глазками совсем немного — началась аллергия и все лицо знаменитости отекло.

«Аллергия на клей, ничего такого, бывает, часто бывает. Разные клеи, разные чувствительности, бывают аллергии часто. У кого аллергия — нельзя наращивать. <…> Аллергия может быть на что угодно, нет такого вещества, на который не может быть аллергии», — заявила эксперт.

Если после процедуры у человека возникла аллергическая реакция, то стоит принять антигистаминные препараты — таблетки или капли. Сильной опасности подобные симптомы, как правило, не представляют. По словам Егоровой, Семенович не ослепнет из-за сложившейся ситуации.

«Ослепление происходит из-за дистрофии зрительного нерва, все, больше ничего. Конечно, не ослепнешь, все лечится. Будет раздражение, покраснение, сухость слизистых, красный глаз может быть долго, отек может быть. Ну, кстати, отек после наращивания ресниц — это нормальная ситуация. Но это первое время, если аллергия, то может быть длительный», — объяснила эксперт.

В том числе косметолог отметила, что даже если у человека нет особенной реакции организма на клей, отек после наращивания ресниц — неизбежен. Пары вещества все равно влияют на кожу и раздражают слизистую. Чтобы избежать негативных последствий важно делать перерывы между процедурами. Например, раз в полгода. Во время «спокойного» промежутка важно восстановить ресницы, ухаживать за ними, мазать специальными средствами.

«Так что страшного ничего, но если аллергия уже стабильная — лучше не наращивать, не пробовать и судьбу не испытывать», — подытожила косметолог.

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