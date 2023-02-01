Игорю Николаеву провели стентирование после перенесенного инфаркта

Стали известны последние подробности о состоянии российского композитора Игоря Николаева. Накануне стало известно о госпитализации знаменитости с подозрением на инфаркт, однако музыкант эту информацию не подтвердил. В соцсетях он пояснил, что она преувеличена — он действительно в больнице, но просто проходит обследование и чувствует себя хорошо. Кроме того, заявил о скорых планах встретиться со зрителями.

Однако, как стало известно 5-tv.ru, дела со здоровьем у артиста обстоят не так благополучно, как он рассказывает. Все таки инфаркт случился, причем второй по счету, первый — в 2021 году. Накануне музыканту провели коронарографию и стентирование. Процедура предполагает оперативное вмешательство с целью установки специального каркаса, который обеспечивает расширение участка органа, суженного патологическим процессом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актеру Борису Щербакову стало плохо перед выступлением.