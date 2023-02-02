Будет круче «Чебурашки»? Андреасян экранизирует книгу «Дядя Федор, пес и кот»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 27

Сарик Андреасян добился снять фильм о приключениях дяди Федора в Простоквашино

Будет круче «Чебурашки»? Андреасян экранизирует книгу «Дядя Федор, пес и кот»

Фото: Кадр из м/ф « Трое из Простоквашино», реж. Владимир Попов, 1978 г.

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Режиссер несколько месяцев вел переговоры о покупке прав на экранизацию повести Эдуарда Успенского. Теперь он рассказал, когда стартуют съемки.

Режиссер Сарик Андреасян анонсировал начало съемок фильма по книге Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот». Они начнутся в 2024 году. До этого он вел несколько месяцев переговоры с вдовой писателя о покупке прав на экранизацию.

«Хотел бы сказать большое спасибо Елене Борисовне Успенской за доверие! Теперь можно объявить о том, что фильму о приключениях дяди Федора в Простоквашино быть. Уже в 2024-м мы приступим к съемкам. Обещаем не подвести ожидания детей и взрослых всей страны!» — написал он в социальной сети.

К слову, фильм станет продолжением анимационной трилогии, снятой в 1970–1980 годы: «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино». В 2018 году «Союзмультфильм» запустил сериал про Дядю Федора, пса и кота. Он насчитывает более 100 серий, объединенных в четыре сезона.

Вместе с тем ожидается успех картины по аналогии фильма «Чебурашка», вышедшего в 2023 году, снятого режиссером Дмитрием Дьяченко. Он стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката. С 1 января он заработал более трех миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сложилась судьба Галчонка из «Простоквашино» Зинаиды Нарышкиной.

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