Эрдоган о поставках танков Украине: «Идет на пользу торговцам оружием»

На этом фоне министр обороны Германии решил лично обкатать «Леопарда» перед отправкой в Незалежную.

Нет согласия по новым траншам Киеву и среди союзников по НАТО. Так, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что поставки танков Украине не приведут к разрешению конфликта.

«Мы ожидаем, что Европа и другие страны поддержат мирное разрешение. Переговоры продолжаются. Является ли отправка танков США и Германией решением? Я не могу сказать, что это решение. Это рискованно и идет на пользу торговцам оружием», — подчеркнул турецкий лидер.

На этом фоне министр обороны Германии решил лично обкатать «Леопарда» перед отправкой на Украину. И заявил, что ускоренный курс обучения работе с этой техникой солдаты ВСУ начнут в ближайшее время. Ранее Германия под давлением НАТО согласилась передать Украине как свои танки «Леопард 2», так и те, что ранее поставила другим странам. Киев уже ждет технику от Польши. Греция, Дания, Чехия и Хорватия от поставок отказались, испанцы решили заменить их бронетранспортерами.