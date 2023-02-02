Сталинградская битва переломила ход не только Великой Отечественной войны, но и всей мировой истории.

Сегодня особый день для каждого жителя нашей страны. Ровно 80 лет назад Красная Армия одержала победу в сражении, каких до этого не знало человечество. Сталинградская битва переломила ход не только Великой Отечественной войны, но и всей мировой истории. Ценой этой победы стали сотни тысяч жертв, которые своей жизнью заплатили за свободу и независимость родины и сломили миф о непобедимости гитлеровской армии. Николай Иванов встретился со свидетелями тех событий.

Спустя 80 лет Сталинградская битва, наконец, закончена и для них. На мемориальном кладбище Россошки под Волгоградом захоронили останки 180 советских бойцов, найденных поисковиками. Имена солдат — неизвестны. Подвиг их — бессмертен.

«Нас куда меньше, чем противника. Многих не осталось в живых. Но и фрицы запомнят нас!»

История человечества не знала битвы, равной Сталинградской. Эти 200 дней унесли жизни почти пятисот тысяч советских солдат. Потери немцев и их союзников — итальянцев, румын, венгров, хорватов — составили 1,5 миллиона человек убитыми и ранеными.

В 1942-м немцы разделили группу армии Юг на две части. Группа А шла на Кавказ за нефтью. Цель группы Б — выйти к Волге и перерезать транспортные артерии СССР. Ради устрашения бомбардировщики Люфтваффе 23 августа нанесли страшный удар по Сталинграду.

Хоровод, танцующие дети, крокодил, Бармалей — как только ни называли эту скульптурную композицию. Кадры хроники сняты 23 августа 1942 года. Сразу после гитлеровской бомбежки. Когда буквально весь город был смешан с землей. А скульптуры каким-то чудом выжили. И стали символом стойкости Сталинграда. Сорок две тысячи мирных жителей которого погибли в огненном аду.

Тамаре Васильевне тогда было десять, и за минуты до налета — она вышла за хлебом.

«Голову подняла, вижу эти самолеты. Они могли коснуться друг друга. Фашистские знаки. Вижу, летит черно-красное огненное. Я присела на корточки, буханку хлеба на голову. И сижу, голову склонила», — вспоминает тот страшный день дитя военного Сталинграда Тамара Колбасина.

Волга горела. Александр Николаевич служил на речном флоте, несмотря на юный возраст — 14 лет! Возили боеприпасы на правый берег под свинцовым дождем.

«Вообще-то немножечко страшновато. Думаешь, Боженька, помолись, чтобы не попала бомба. И все. Прошло — все, слава Богу, так и работали», — вспоминает участник Великой Отечественной войны Александр Еремин.

Боеприпасы и подкрепления везли на Мамаев курган, за который сражались 135 дней.

Ни один из историков не может точно сказать: сколько раз Мамаев курган переходил из рук в руки. Настолько ожесточенными здесь были бои. Не самая большая возвышенность в городе. Но именно отсюда можно было контролировать ключевые районы Сталинграда и Волгу.

Бои шли за каждый сантиметр. Дом, который обороняла группа сержанта Павлова — стал легендой. Командарм Чуйков как-то сказал про Дом Павлова: «Небольшая группа советских солдат уничтожила больше немцев, чем французы при обороне Парижа». Он ошибся. Париж был сдан без боя. А вся Франция сопротивлялась месяц и 12 дней. Дом Павлова выстоял 58 дней.

Зинаида Селезнева родилась в подвале того самого дома летом 1942-го.

«Жили бабушка и дедушка. Мама беременная бежала к этому дому. Вот так и получилось. Все 58 дней ровно. Они не могли отсюда уйти», — рассказывает дитя военного Сталинграда Зинаида Селезнева.

В октябре 1942-го немцы заняли 90% территории города. А в ноябре три фронта — под командованием генералов Рокоссовского, Еременко и Ватутина взяли фашистов в кольцо.

«Господин Паулюс, Вы пленены войсками 68-й армии».

Сталинградская битва стала переломным моментом Второй мировой. 6-я армия, с которой Гитлер был готов штурмовать хоть небо, была разгромлена. Вместо железных крестов немцы получили березовые. В 1961 году Сталинград переименовали. Но раз в год — указатели на въезде меняют.