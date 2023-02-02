Опубликовано видео схода лавины в Индии, где пострадали восемь россиян

Эксклюзивные кадры из Индии, где лавина накрыла два десятка человек. Туристам из России удалось снять самое начало бедствия.

Всего пострадали 19 человек, среди них восемь россиян. Они отделались легкими травмами. В настоящее время они находятся в больнице. А вот для двоих граждан Польши этот поход в горы оказался смертельным.

Трагедия произошла на горнолыжном курорте Гульмарг в Гималаях.