Опубликовано видео схода лавины в Индии, где пострадали восемь россиян

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Для двух граждан Польши поход в горы оказался смертельным.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Faisal Khan; 5-tv.ru

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Эксклюзивные кадры из Индии, где лавина накрыла два десятка человек. Туристам из России удалось снять самое начало бедствия.

Всего пострадали 19 человек, среди них восемь россиян. Они отделались легкими травмами. В настоящее время они находятся в больнице. А вот для двоих граждан Польши этот поход в горы оказался смертельным.

Трагедия произошла на горнолыжном курорте Гульмарг в Гималаях.

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