Опубликовано видео схода лавины в Индии, где пострадали восемь россиян
Для двух граждан Польши поход в горы оказался смертельным.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Faisal Khan; 5-tv.ru
Эксклюзивные кадры из Индии, где лавина накрыла два десятка человек. Туристам из России удалось снять самое начало бедствия.
Всего пострадали 19 человек, среди них восемь россиян. Они отделались легкими травмами. В настоящее время они находятся в больнице. А вот для двоих граждан Польши этот поход в горы оказался смертельным.
Трагедия произошла на горнолыжном курорте Гульмарг в Гималаях.
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