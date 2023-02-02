Безусловный авторитет и полное доверие: в чем главный секрет успеха Национальной Медиа Группы

Пятнадцать лет вместе со зрителями и читателями — свой день рождения отмечает Национальная Медиа Группа (НМГ). Крупнейший в России частный медиа-холдинг объединяет ведущие средства массовой информации и лидирует по охвату аудитории в стране. Поздравительную телеграмму коллективу направил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил достижения компании и пожелал осуществления всех намеченных планов. О секретах успеха расскажет корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Свое 15-летие НМГ отмечает уже в статусе лучшей медиафабрики страны. Других игроков рынка удалось обойти по всем показателям: рейтинги, цифры, аудитория. А казалось — стартовали совсем недавно.

«Дорогие друзья! Поздравляя друг друга с юбилеем, пожелаем успеха каждому из нас и всем нам вместе. Этот успех нужен нашему народу, потому что информационная работа сегодня, в тех условиях, в которых мы живем и боремся за нашу страну, — это как боевое оружие. И по значимости своей ни в чем не уступает автомату Калашникова. И военные корреспонденты знают об этом. Работаем!» — подчеркнула председатель совета директоров холдинга Алина Кабаева.

А как по-другому? С самого начала в основу был положен принцип: только лучшее. Сейчас крупнейший в России частный медиахолдинг — центр притяжения для самых креативных людей отрасли.

«За эти 15 лет только эфирные телеканалы, которые входят в НМГ сняли и показали 100 тысяч часов своего уникального контента. Значит, студии, осветители, операторы, телевизионные службы новостей работали практически без перерыва. А ведь есть еще сериалы, кино и мультфильмы», — отметил Виктор Синеок.

Пятый канал с шестикратным ростом аудитории, РЕН ТВ — с рекордной долей за последние три года, каналы «СТС-медиа», известные своими сериалами абсолютно для всех, но в холдинг входит и онлайн-сервис More.tv, у которого 5,5 миллиона подписчиков и «НМГ-студия» производит кино и сериалы, а с прошлого года холдинг занимается их продвижением в прокате.

При этом, традиционное медиа — газета «Известия» — вызывает традиционный читательский интерес. А в запуске Мультимедийного информационного центра «Известия» в 2017 году принимал участие президент страны. К 15-летию президент прислал свои поздравления. Текст со сцены зачитал его пресс-секретарь. Владимир Путин отметил, что холдинг развивает общественные, спортивные и благотворительные инициативы. И действительно: яркие трансляции завоевали серьезную популярность у зрителя, а социальные проекты НМГ собирают сотни миллионов и, что важно, спасли сотни детей.

«Вы действительно проделали огромный путь, а я убежден, что хорошая частная медиагруппа всегда лучше, чем хорошая государственная медиагруппа, потому что она более эффективна. И вы должны высоко нести это знамя именно частной медиагруппы», — подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Поздравил НМГ и премьер Михаил Мишустин. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравления передал и сказал несколько слов от себя.

«НМГ — очень надежный и достойный партнер и очень важный элемент реализации социальной ответственности бизнеса в нашей стране, который задает невероятно высокую планку для всех остальных», — подчеркнул Чернышенко.

Надежность и ответственность удается совмещать с коммерческим успехом. НМГ — крупнейший игрок на рынке рекламы. Но главное — развивает общую медиасферу. То есть наши технологии и наши инновационные решения заставляют развиваться индустрию.

«Я хотела бы поблагодарить наших гостей за поддержку национальной медиа группы, которую мы очень ценим. И конечно, отдельное спасибо команде НМГ, где каждый сотрудник ежедневно вносит свой вклад в то, чтобы компания развивалась», — отметила генеральный директор «Национальной Медиа Группы» Светлана Баланова.

Национальная Медиа Группа — лидер по всем показателям, которые только есть в отрасли. Вот даже поздравительный ролик этому посвятили. Но надо понимать, что все это — только начало. Главный ресурс холдинга — люди. Талантливые, яркие и ответственные. А значит, к новой круглой дате, все нынешние достижения затмят новые победы.