«Уже рыдает днями и ночами»: Сенчукова рассказала о переживаниях Хаматовой

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 228

Певица Сенчукова: бежавшая Хаматова переживает из-за отъезда из России

«Уже рыдает днями и ночами»: Сенчукова рассказала о переживаниях Хаматовой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Бежавшая из РФ актриса пытается показать всем, что она успешна за границей, любима и желанна. Но вместе с тем жалуется на снижение доходов и неизвестность в будущем.

Певица Наталья Сенчукова уверена — актриса Чулпан Хаматова, которая почти год назад уехала из России, не согласившись с действиями властей, уже жалеет о своем поступке. К такому выводу артистка пришла, услышав недавнее заявление актрисы.

«Чулпан Хаматова, наверное, уже рыдает днями, ночами, потому что понимает — все, крах всему», — сказала Сенчукова в документальном фильме на федеральном канале.

К слову, Хаматова недавно призналась — актерская профессия ее стала тяготить. Знаменитость, которая многие десятилетия отдала игре на сцене, живя в Прибалтике, стала терять интерес к работе. Но возвращаться на Родину и признавать ошибки пока не спешит. Как уверен актер Юрий Батурин, она могла бы попытаться исправить ситуацию.

«У них есть шанс вернуться, сказать, мол, мы были не правы, простите, скажите, чем мы можем помочь стране и народу. Нет, никто даже не шевельнулся. То есть это для них в порядке вещей, получается. Вот поэтому они и предатели», — отметил Батурин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое будущее ждет бежавшего Артура Смольянинова*.

* — внесен в реестр иноагентов.

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