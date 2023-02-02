Безумец чуть не откусил женщине нос в супермаркете Ялты

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 67

Мужчина укусил женщину за нос во время спора в Ялте

Безумец чуть не откусил женщине нос в супермаркете Ялты

Фото: www.globallookpress.com / Lars Hallstrom

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Зачем мужчина решился на отчаянный поступок?

В Ялте произошло необычное происшествие: женщину во время словесной перепалки укусили за нос. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Согласно данным молодой девушки, они со своей подругой вечером решили зайти в местный супермаркет. Там к ним подошел малознакомый парень, вступил в спор и…укусил одну из собеседниц за нос. Помощь девушке не потребовалась, но она решила пройти судебно-медицинскую экспертизу. Также жительница Ялты написала на мужчину заявление в полицию.

В чем состоял спор данной компании — не известно. Обстоятельства выясняются.

Кстати, в последнее время «кусаться» стало очень популярным выражением грубости в мире. Недавно в польском городе Дембеце 35-летний прохожий из Украины откусил проезжающей полячке кусок уха. Более того, он ворвался в салон ее автомобиля и вцепился зубами в ухо, а после выкинул ее из машины, сел за руль и уехал.

Известно, что он не был пьян. Но что нашло на него? А теперь еще и случай в Ялте…

Ранее 5-tv.ru рассказал, как мужчина до костей обглодал лицо пассажира метро, приняв его за робота.

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