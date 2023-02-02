Что забыли на Украине Жозеп Боррель и Урсула фон дер Ляйен?

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Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен с группой комиссаров прибыла в Киев

Фото, видео: www.globallookpress.com / David Zorrakino; 5-tv.ru

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Визит тщательно скрывали от прессы. Надеялись, что информация не просочится.

Более десятка еврочиновников во главе с председателем Еврокомиссии Фон дер Ляйен и главой Евродипломатии Боррелем приехали на поезде в Киев. Миссия в обстановке строгой секретности, журналистам на перроне разрешили сделать только фотографии.

Боррель описал в своем микроблоге цель визита. По его мнению, «Россия вновь угрожает всей Европе, поэтому европейская миссия военной помощи подготовит дополнительно еще 15 тысяч украинских боевиков». В сумме получится 30 тысяч. Это вдвое больше, чем Брюссель планировал. И, по словам дипломата, Евросоюз уже потратил на поддержку Украины до 50 миллиардов евро.

Саммит ЕС — Украина состоится завтра, на нем обсудят десятый пакет санкций, Зеленский на встрече с Урсулой фон дер Ляйен призвал ужесточить эмбарго. И по информации газеты Politico, еврочиновники во время визита в Киев обязаны соблюдать дресс-код — быть в деловых неярких костюмах, ни в коем случае не в свитерах цвета хаки, чтобы отличаться от Зеленского и его команды.

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