Что забыли на Украине Жозеп Боррель и Урсула фон дер Ляйен?

Визит тщательно скрывали от прессы. Надеялись, что информация не просочится.

Более десятка еврочиновников во главе с председателем Еврокомиссии Фон дер Ляйен и главой Евродипломатии Боррелем приехали на поезде в Киев. Миссия в обстановке строгой секретности, журналистам на перроне разрешили сделать только фотографии.

Боррель описал в своем микроблоге цель визита. По его мнению, «Россия вновь угрожает всей Европе, поэтому европейская миссия военной помощи подготовит дополнительно еще 15 тысяч украинских боевиков». В сумме получится 30 тысяч. Это вдвое больше, чем Брюссель планировал. И, по словам дипломата, Евросоюз уже потратил на поддержку Украины до 50 миллиардов евро.

Саммит ЕС — Украина состоится завтра, на нем обсудят десятый пакет санкций, Зеленский на встрече с Урсулой фон дер Ляйен призвал ужесточить эмбарго. И по информации газеты Politico, еврочиновники во время визита в Киев обязаны соблюдать дресс-код — быть в деловых неярких костюмах, ни в коем случае не в свитерах цвета хаки, чтобы отличаться от Зеленского и его команды.