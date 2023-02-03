В Омске школьник едва не стал жертвой стаи бродячих собак.

Мальчик возвращался домой с тренировки. В парке его окружила свора голодных псов.

Они уже были готовы наброситься на ребенка, когда на помощь пришел водитель, проезжавший мимо. Он резко свернул прямо на пешеходную дорожку.

Сообщается, что в парк направили бригаду для отлова агрессивных собак.