В Омске на ребенка напала стая бродячих собак — видео

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Мальчика в последний момент спас водитель проезжавшего мимо автомобиля.

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru

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В Омске школьник едва не стал жертвой стаи бродячих собак.

Мальчик возвращался домой с тренировки. В парке его окружила свора голодных псов.

Они уже были готовы наброситься на ребенка, когда на помощь пришел водитель, проезжавший мимо. Он резко свернул прямо на пешеходную дорожку.

Сообщается, что в парк направили бригаду для отлова агрессивных собак.

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