В Омске на ребенка напала стая бродячих собак — видео
Мальчика в последний момент спас водитель проезжавшего мимо автомобиля.
Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru
В Омске школьник едва не стал жертвой стаи бродячих собак.
Мальчик возвращался домой с тренировки. В парке его окружила свора голодных псов.
Они уже были готовы наброситься на ребенка, когда на помощь пришел водитель, проезжавший мимо. Он резко свернул прямо на пешеходную дорожку.
Сообщается, что в парк направили бригаду для отлова агрессивных собак.
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