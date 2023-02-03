«Киборг-убийца» сел за парту: кто ответит за издевательства над школьником-инвалидом в Петербурге

Драматичная история о подростковой жестокости в Петербурге. В одной из городских школ старшеклассники насмехались над учеником, потерявшим в детстве обе ноги. Происходящее шутники снимали на камеры смартфонов. Когда видео появилось в сети, пробелами в воспитании горе-блогеров заинтересовались в прокуратуре. Корреспондент «Известий» Владислав Кириенко — о невероятной силе характера и человеческой подлости.

«Ноги у вас настоящие? А как вы их потеряли? Вы были ветераном?» — смеются школьники над несчастным подростком.

«Киборг-убийца», «ветеран Вьетнама», «терминатор» — целая россыпь издевательских реплик в одном видео. Объект насмешек так называемых видеоблогеров-старшеклассников — 13-летний мальчик с протезами вместо ног. На оскорбления не реагирует.

«Вы поскользнулись на растяжку и у вас ноги оторвало?» — злорадствуют сверстники.

Сегодня утром Максим вместо школы поехал в следственный комитет поговорить о скандальном видео. А уже потом — за парту. О произошедшем вспоминает уже без лишних эмоций.

«Я очень испугался, я не хотел, чтобы это видео сливали, не знал, что выложат в телеграм. Мне было не очень приятно это видеть. Но когда вернулся в школу на следующий день, я стал самым популярным человеком в классе и вообще в школе», — подчеркнул мальчик.

Преодолевает трудности Максим с самого рождения. Еще совсем маленький из-за пожара он потерял обе ноги и чудом выжил. А в десять лет стал одним из самых известных российских скейтбордистов с ограниченными возможностями здоровья. Талант Максима признала легендарный Тони Хоук.

В центре образования, где учатся юные пранкеры, говорят: авторы скандального видео раньше в дурных историях замечены не были. По учебе все успевают.

«Они участвуют в мероприятиях, всегда готовы помочь. Всегда любезны со всеми учителями. Никакой агрессии у мальчиков нет. Это обычные хорошие мальчики-ученики», — считает директор учреждения Елена Поварова.

А еще мечта каждого — стать видеоблогером. Но, по всей видимости, разницы между весело и обидно никто еще не видит. Опыта мало.

«Это трешток, это негатив, это то, что очень сильно цепляет молодых людей, которые не очень разбираются в нормах морали и общества», — объяснил пранкер Валентин Фокин.

По словам психологов, ситуация — яркий пример буллинга. А его причиной может быть с внутренними переживаниями самих нападающих подростков.

«Испытывая тревогу, страх от того, к чему они не привыкли, они будут пытаться как-то справиться со своими чувствами. Например, через агрессию. Это тоже один из возможных вариантов», — пояснила психолог Татьяна Гилева.

Юмором далеко за рамками дозволенного заинтересовалась и прокуратура.

«Прокуратура также даст оценку организации работы с подростками, принявшими участие в инциденте, их законными представителями со стороны органов и учреждений системы профилактики правонарушений несовершеннолетних», — отмечали в представительстве госоргана.

В свою очередь, Максим на своих обидчиков зла не держит и скорее сожалеет. Одному из них стали поступать угрозы расправы за поступок.

«Их сейчас все, можно сказать, чморят. Это тоже неприятно. Если бы был на таком месте, мне стало бы стыдно. И страшно, как им сейчас, когда к ним ломятся каждый день», — указал он.

Теперь каждому из создателей шокирующего видео предстоит путь исправления, который, говорят в центре образования, они уже начали проходить — раскаялись в том, что сделали.