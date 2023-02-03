Три самых действенных способа избавления от второго подбородка

Лишний жир на шее говорит не только о лишних килограммах, но и о проблемах со здоровьем.

Волшебными способами, как сделать так, чтобы шея выглядела безупречно, поделилось издание Rsute.ru. Кожа в этой области нежная и более предрасположена к первым признакам старения. А если есть второй подбородок, то это прибавляет лишние годы.

Однако не стоит тревожиться раньше времени, существует множество способов, которые помогут без операций, в домашних условиях избавиться от жира в зоне шеи и забыть о втором подбородке. На пути к красивой и изящной шее надо соблюдать три важных правила.

Во-первых, необходимо проверить гормоны. Жировые накопления в области шеи появляются из-за проблем с щитовидной железы. Если шея смотрится массивной, то дело может быть не в лишних килограммах, а проблемам с гормонами. Но все решаемо, и эту проблему можно решить после обращения к врачу и сдачи определенных анализов.

Во-вторых, нужно скорректировать калорийность рациона, так как при похудении жировая прослойка исчезает с любой части тела, в том числе и с шеи. Чтобы увидеть разницу, необходимо убрать 300-400 калорий из дневного рациона. Для лучшей работы метаболизма необходимо включить в меню блюда, насыщенные растительной клетчаткой, и как можно больше белка. Это поможет подтянуть кожу на шее и сделать ее привлекательнее.

В-третьих, эффективными здесь будут физические упражнения. Так, каждый день, необходимо делать наклоны головы: положить ладонь руки на голову и наклонить ее, оказывая при этом сопротивление. 10-15 раз вполне достаточно. В день желательно выполнять два-три таких подхода, чередуя правую и левую стороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Васильева изменилась до неузнаваемости по секретному методу.