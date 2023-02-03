Татьяна Васильева изменилась до неузнаваемости по секретному методу

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 64

Актриса Татьяна Васильева омолодилась благодаря содержащим живой коллаген продуктам

Татьяна Васильева изменилась до неузнаваемости по секретному методу

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Судя по фото 75-летней знаменитости, рецепт вечной молодости уже найден.

В последнее время очень много обсуждают эффективность интегративной медицины. Ее суть заключается в том, что понятие рассматривает человеческий организм как целую единицу, включая физические, психоэмоциональные, когнитивные и энергетические факторы. В связи с этим, лечение всегда проходит комплексно и не заостряется на одной части тела.

Как сообщило издание dni.ru, про подобный способ лечения общались на круглом столе. Там собрались представители интегративной медицины России и знаменитости — актрисы Евгения Ахременко и Екатерина Директоренко, а также эксперт федеральных каналов Карина Назарова. Темы разговора были всякие: различное оборудование и современные тенденции и, самое интересное, продукты на основе живого коллагена из курьих ножек и гребешков без термообработки.

Выяснилось, что именно они однажды сильно повлияли на актрису Татьяну Васильеву. Благодаря этому она изменилась до неузнаваемости. Суть врачебной тайны заключается в том, что метод помог ей стать моложе и будто «свежее». При этом знаменитость не только использовала содержащую живой коллаген косметику, но и принимала эти продукты внутрь, стараясь омолодить себя. Примечательно, что скоро звезде исполнится 76 лет, но она выглядит в два раза моложе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Васильева планирует купить пятую квартиру внукам в Москве.

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Татьяна Васильева изменилась до неузнаваемости по секретному методу

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