Пьяный водитель на Maybach попытался подкупить сотрудников ГИБДД в Петербурге

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Владелец элитного авто предлагал стражам порядка две тысячи рублей за «свободу». По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Фото, видео: Антон Вергун / ТАСС; 5-tv.ru

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В Петербурге пьяный водитель на Maybach попытался откупиться от автоинспекторов, кинув на «торпеду» патрульного автомобиля две тысячные купюры. Однако решить вопрос таким образом не удалось. Возбуждено сразу два уголовных дела — за пьяное вождение и за дачу взятки.

Выяснилось, что водителя ранее уже дважды задерживали в состоянии алкогольного опьянения. А у его машины старые номера, зарегистрированные в другом регионе на прежнего владельца. Собрав целую коллекцию нарушений закона, водитель элитной иномарки стал жаловаться на жизнь.

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