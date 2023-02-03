Мошенники начали обманывать подростков-геймеров через покупки в сети

Тем временем в Интернете набирает обороты новый вид мошенничества. Он касается любителей компьютерных игр. Злоумышленники выманивают у доверчивых геймеров ценные кибер-товары, которые улучшают характеристики виртуальных героев. Среди жертв аферистов — много детей, а вот размер ущерба совсем не детский, может доходить до нескольких миллионов. Как защитить себя от обмана, узнал корреспондент «Известий» Михаил Емелин.

В отличие от родителей он готов не вставать с рабочего места сутками напролет. Вот так, играя, в буквальном смысле, 12-летний Митрофан зарабатывает себе на жизнь. Виртуальную копит-голду — так геймеры называют игровую валюту, чтобы купить в «стрелялке» новое необычное оружие. Старый арсенал, который ребенок собирал годами, украл мошенник.

«Мне приходит, что неизвестный телефон вошел в мой аккаунт. Все продали. Игровая валюта ушла к другому человеку», — отметил подросток.

Школьник Илья «апгрейдил» свой аккаунт в экшене месяцами, после чего решил его выгодно продать. За деньги реальные. Опубликовал в соцсетях объявление. Онлайн покупатель нашелся моментально, но оказался не геймером.

«Они мне отправляют, мол, чтобы перекинуть деньги, то надо минимально перевести три с чем-то. Он сказал, что сразу надо было перекидывать. Якобы у него теперь лимит до четырех тысяч. Ему опять скинул деньги. А он мне ничего не перевел», — добавил мальчик.

И таких случаев десятки. Как и схем, с помощью которых обманывают как самых маленьких жертв, так и их родителей. Ведь взрослые тоже играют. Одни аферисты втираются в доверие и выманивают реквизиты банковских карт, другие — охотятся на образы игровых персонажей, коллекции артефактов и оружия. Многие из предметов могут стоить целое состояние.

Такое «игрушечное» яйцо на одной из площадок продали за четыре с половиной миллиона рублей, а этот хрустальный дворец обошелся покупателю в пять раз дороже. И даже это не рекорд. Вот, например, целая виртуальная планета ушла с молотка почти за четыреста миллионов — реальных рублей.

«На сайте есть предложение за 218 тысяч рублей. Это нож-бабочка. Можно потратить 100 тысяч рублей просто на вид ножа в игре. Он не дает никаких преимуществ кроме внешнего вида», — рассказал владелец сети компьютерных клубов Алексей Гончаров.

Игровые маркетплейсы часто легко спутать с точными копиями этих сайтов — липовых интернет-страниц в сети десятки. Один клик не туда может лишить всех сбережений.

«Можно понять по предложению сообщения мошенников. Опять же они делают большие скидки. Могут вообще бесплатно поделиться с вами внутриигровой валютой, но вы окажетесь на мошенническом ресурсе», — подытожил эксперт в сфере кибербезопасности, ведущий аналитик Group-IB департамента Digital Risk Protection Евгений Егоров.

Обращаться в полицию стоит. Вот только шанс вернуть деньги, виртуальные, в том числе, или игровые предметы почти минимален. Преступники постоянно меняют номера телефонов, используют фейковые аккаунты и счета. Да и не факт, что они вообще находятся в России. В ловушки мошенников попадают геймеры по всему миру.

«Покупка и продажа предметов на черном рынке — серьезный сегмент теневого бизнеса. На даркнет-форумах существуют целые ветки, направления, посвященные этим мошенничествам. Иногда продаются схемы под ключ», — подчеркнул эксперт в сфере кибербезопасности, бывший сотрудник управления «К» МВД России Александр Вураско.

И схем становится только больше. Поэтому юный любитель шутеров из Петербурга «прокачивает» теперь не только своих героев, но и себя. Читает про уловки мошенников, осторожнее общается с геймерами в интернете и старается больше не совершать онлайн сделки с незнакомцами.