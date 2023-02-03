Терпевшее бедствие в Охотском море грузовое судно Amber Baltic доставили в порт

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Все члены экипажа спасены. Операция по вызволению длилась несколько дней.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Завершилась спасательная операция у берегов Камчатки. Российское грузовое судно Amber Baltic, которое терпело бедствие в Охотском море, благополучно доставили в порт. Операция заняла несколько дней.

Двигатель у корабля отказал 29 января. На помощь сразу же вышло спасательное судно. В море был сильнейший шторм и взять на буксир стометровый плавучий рефрижератор удалось не сразу.

«Погода была очень плохая, высота волны пять-шесть метров, ветер порывами до 27 метров в секунду. Все это с западных направлений, очень осложняло работу. Его несло на берег на якорях. Пришлось его быстренько ловить в такую погоду», — отметил капитан спасательного судна «Справедливый» Сергей Томилин.

Буксировка заняла несколько дней, двигались на минимальной скорости. Для подстраховки был направлен второй спасательный корабль. На борту рефрижератора было 19 моряков, их жизни ничего не угрожает. Сейчас техники приводят судно в порядок.

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