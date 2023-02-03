Песков: в Кремле видят, как Запад давит на Сербию из-за ее отказа вводить санкции

Российская сторона понимает, какому непостижимому давлению подвергается Сербия по вопросу введения антироссийских ограничений. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на ежедневном телефонном брифинге с журналистами.

«Мы прекрасно понимаем, какому беспрецедентному давлению подвергается руководство Сербии со стороны „коллективного Запада“, и понимаем, какой ценой сербскому руководству удавалось до сих пор выдерживать это давление», — сказал представитель Кремля.

В том числе Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва очень высоко ценит позицию Белграда в отношении нее. Он выразил надежду, что отношения между двумя государствами будут и дальше развиваться только в положительной динамике.

«Мы дорожим нашими отношениями с Сербией. Они имеют глубокие исторические корни, весьма субстантивное настоящее, и мы уверены, что они имеют очень большие перспективы в будущем», — сказал Песков.

К слову, еще вчера сербский лидер Александр Вучич сообщил, что не может назвать сроки, сколько еще Белград сможет продержаться без введения санкций против России. Он подчеркнул, что Сербия многим рискует за отказ от антироссийских ограничений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия никогда не оставит Сербию, сколько бы Запад ни пытался ее уничтожить.