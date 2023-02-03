Песков: в Кремле видят, как Запад давит на Сербию из-за ее отказа вводить санкции

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 22

Москва ожидает, что российско-сербские отношения будут и дальше развиваться положительно.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Российская сторона понимает, какому непостижимому давлению подвергается Сербия по вопросу введения антироссийских ограничений. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на ежедневном телефонном брифинге с журналистами.

«Мы прекрасно понимаем, какому беспрецедентному давлению подвергается руководство Сербии со стороны „коллективного Запада“, и понимаем, какой ценой сербскому руководству удавалось до сих пор выдерживать это давление», — сказал представитель Кремля.

В том числе Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва очень высоко ценит позицию Белграда в отношении нее. Он выразил надежду, что отношения между двумя государствами будут и дальше развиваться только в положительной динамике.

«Мы дорожим нашими отношениями с Сербией. Они имеют глубокие исторические корни, весьма субстантивное настоящее, и мы уверены, что они имеют очень большие перспективы в будущем», — сказал Песков.

К слову, еще вчера сербский лидер Александр Вучич сообщил, что не может назвать сроки, сколько еще Белград сможет продержаться без введения санкций против России. Он подчеркнул, что Сербия многим рискует за отказ от антироссийских ограничений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия никогда не оставит Сербию, сколько бы Запад ни пытался ее уничтожить.

Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.04
-0.08 76.96
0.74
🧙‍♀ Гороскоп на 3 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

15:36
Лавров описал принципы политики США: «В худших традициях»
15:31
«Он позвонил в последний раз»: раскрыты детали смерти звезды «Универа» Сергея Корсика
15:22
Песков: в Кремле видят, как Запад давит на Сербию из-за ее отказа вводить санкции
15:12
Российские военные взяли под контроль поселок Белогорловка в ЛНР
15:03
Цветы, ангелочки и мишура: как выглядит могила Децла сейчас
14:56
«Магия превращается в проклятье»: как Лолита влияет на своих партнеров?

Сейчас читают

«Теория большого взрыва»: в США пригрозили ужесточить борьбу с Россией
Врачебная тайна: Васильева изменилась до неузнаваемости
Так да или нет? Наташа Королева впервые ответила на слухи о разводе с Тарзаном
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023