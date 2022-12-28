Россия никогда не оставит Сербию, сколько бы Запад не пытался ее уничтожить

Действия сербского лидера очень правильные, Белград до конца будет защищать свой народ.

Западные лидеры специально хотят развязать войну чужими руками, разжигая конфликт между Сербией и Косово, однако российская сторона все равно намерена помогать Белграду. Такое мнение выразил член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош.

«Запад приступил к реализации стратегии прокси-войны, войны чужими руками, которая будет вскоре развязана со стороны косовских сил против Сербии. Цель — дестабилизация Сербской республики, цветная революция и переход этой страны во внешний контроль Запада», — заявил он в беседе с URA.RU.

Бартош назвал правильным шагом действия сербского лидера Александра Вучича, который перевел свои войска в повышенную степень боевой готовности. Военный эксперт уверен, что этот шаг был сделан для демонстрации того, что Сербия не намерена легко сдаваться и не оставит свой народ на произвол судьбы в северных районах Косово «на волю Приштины».

«Сербы выходят на демонстрации с лозунгами: „Россия нам поможет“. Это верно. Россия на стороне Сербии была и останется, но практических возможностей оказать помощь сейчас немного. Сербия в окружении натовских стран, не имеет выхода к морю», — объяснил кандидат военных наук.

Бартош напомнил, как Москва сталкивалась с подобной ситуации в 1999 году, когда хотела отправить в Приштину своих десантников. Ни одно соседнее государство не разрешило пропустить российские самолеты через свои границы, поэтому пришлось вводить батальон десантников из Боснии и Герцеговины.

«Но сейчас наших десантников там, к сожалению, нет. Но то, что Россия Сербию не оставит и будет искать возможности для ее поддержки, у меня сомнений нет», — сказал академик.

Ранее политолог Константин Калачев в беседе с 5-tv.ru рассказал, начнется ли масштабный военный конфликт в Косово.