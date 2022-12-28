Россия никогда не оставит Сербию, сколько бы Запад не пытался ее уничтожить

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 16

Академик Бартош: РФ всегда была и будет на стороне Сербии в противостоянии с Западом

Россия никогда не оставит Сербию, сколько бы Запад не пытался ее уничтожить

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

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Тема:
Конфликт между Сербией и Косово

Действия сербского лидера очень правильные, Белград до конца будет защищать свой народ.

Западные лидеры специально хотят развязать войну чужими руками, разжигая конфликт между Сербией и Косово, однако российская сторона все равно намерена помогать Белграду. Такое мнение выразил член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош.

«Запад приступил к реализации стратегии прокси-войны, войны чужими руками, которая будет вскоре развязана со стороны косовских сил против Сербии. Цель — дестабилизация Сербской республики, цветная революция и переход этой страны во внешний контроль Запада», — заявил он в беседе с URA.RU.

Бартош назвал правильным шагом действия сербского лидера Александра Вучича, который перевел свои войска в повышенную степень боевой готовности. Военный эксперт уверен, что этот шаг был сделан для демонстрации того, что Сербия не намерена легко сдаваться и не оставит свой народ на произвол судьбы в северных районах Косово «на волю Приштины».

«Сербы выходят на демонстрации с лозунгами: „Россия нам поможет“. Это верно. Россия на стороне Сербии была и останется, но практических возможностей оказать помощь сейчас немного. Сербия в окружении натовских стран, не имеет выхода к морю», — объяснил кандидат военных наук.

Бартош напомнил, как Москва сталкивалась с подобной ситуации в 1999 году, когда хотела отправить в Приштину своих десантников. Ни одно соседнее государство не разрешило пропустить российские самолеты через свои границы, поэтому пришлось вводить батальон десантников из Боснии и Герцеговины.

«Но сейчас наших десантников там, к сожалению, нет. Но то, что Россия Сербию не оставит и будет искать возможности для ее поддержки, у меня сомнений нет», — сказал академик.

Ранее политолог Константин Калачев в беседе с 5-tv.ru рассказал, начнется ли масштабный военный конфликт в Косово.

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