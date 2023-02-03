Не приговор? Каковы шансы забеременеть после аборта и есть ли они вообще

Менее травматичным методом считается медикаментозное прерывание беременности. Но гарантирует ли это то, что жизнь даст второй шанс стать мамой?

Аборт — не приговор — этим руководствуются многие женщины, решившиеся на операцию. Но каковы шансы на самом деле родить ребенка после столь серьезного хирургического вмешательства и могущественна ли в данном случае современная медицина? На эти вопросы в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала акушер-гинеколог Нино Какучая.

По словам эксперта, как бы ни шагало вперед здравоохранение, проблема бесплодия стоит все так же остро. И аборт — одна из главных причин, по которой женщина не может стать мамой. От рисков не застрахованы и те, кто пошел на медикаментозное прерывание беременности — метод хоть и щадящий, но не такой безобидный. При остаточных явлениях может начаться воспалительный процесс с необратимыми последствиями.

«Естественно, риски остались. Последнее время изменились методы — раньше был просто инструментальный, классический. Прерывание делалось одним инструментом. Дальше появились вакуумные методы. Ну и, соответственно, последние годы внедрена практика медикаментозного прерывания. Здесь, конечно, минимизированы риски травматизации каких-то интеграционных осложнений, но тем не менее риски остались», — сказала врач.

Также она отметила, что вероятность бесплодия возрастает у женщин, которые прибегали к прерыванию беременности не раз. Дело в том, пояснила врач, что раз за разом травмируется и шейка матки, и сама матка, плюс возникают спаечные процессы в женских половых органах. До кучи организм еще получает и гормональный стресс.

О том, что процедура не проходит без последствий, говорит и статистка. Так, рассказывает гинеколог, 90% ее пациентов имеют за плечами хотя бы один аборт. Все они не смогли самостоятельно забеременеть, и единственный путь к материнству для многих из них — экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

Но и ЭКО не для всех женщин — панацея. Поэтому, отмечает врач, лучшая гарантия материнства — контрацепция. Как ни парадоксально это звучит, но только так есть возможность защитить себя от нежелательной беременности и использовать шанс в подходящий момент.

К слову, к прерыванию беременности прибегают и многие российские звезды и некоторые из них пожалели об этом. В их числе, к примеру, певица Алла Пугачева — в погоне за карьерой она решила не давать жизнь ребенку, зачатому от продюсера Евгения Болдина. Кстати, он сам на этом отчасти и настоял. Еще одна знаменитость, решившаяся на процедуру и не раз — актриса Елена Проклова. После одной из таких ошибок она пережила выкидыш и смерть троих рожденных младенцев. И только в 41 год артистке удалось родить младшую дочь Полину.

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