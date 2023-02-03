Дочь Мадонны Лурдес Леон не пустили на модный показ

Дочь Мадонны не пустили на модный показ в Нью-Йорке. 26-летняя Лурдес Мария Чикконе-Леон приехала на мероприятие Недели моды ровно к 18:00. Но, по правилам домов высокой моды, старт показа коллекции означает, что в зрительный зал входить уже нельзя.

Звездный статус девушке не помог: охранники красноречиво показали на часы. Так что компанию другим представителям американского бомонда — таким как Эмили Ратаковски, Эшли Грэм и сестра Пэрис Хилтон — Ники Хилтон-Ротшильд — дочь Мадонны на этот раз не составила.