Дочь Мадонны Лурдес Леон не пустили на модный показ
Звезда пришла ровно к начало мероприятия. Что же произошло?
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nancy Kaszerman; 5-tv.ru
Дочь Мадонны не пустили на модный показ в Нью-Йорке. 26-летняя Лурдес Мария Чикконе-Леон приехала на мероприятие Недели моды ровно к 18:00. Но, по правилам домов высокой моды, старт показа коллекции означает, что в зрительный зал входить уже нельзя.
Звездный статус девушке не помог: охранники красноречиво показали на часы. Так что компанию другим представителям американского бомонда — таким как Эмили Ратаковски, Эшли Грэм и сестра Пэрис Хилтон — Ники Хилтон-Ротшильд — дочь Мадонны на этот раз не составила.
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