Минобороны: армия РФ впервые с начала СВО уничтожила норвежский ЗРК NASAMS
Российские военные все больше и больше удивляют своей слаженностью и героизмом.
Фото: TOMS KALNINS / ТАСС
Военнослужащие России успешно ликвидировали зенитный ракетный комплекс NASAMS в Донецкой народной республике (ДНР). Такое заявление сделал представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Стоит отметить, что это впервые произошло с начала поставок этих вооружений.
«В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики уничтожена пусковая установка тактических ракет „Точка-У“ и зенитный ракетный комплекс „NASAMS“ производства Норвегии», — заявил он в ходе брифинга.
К слову, министр обороны Украины Алексей Резников заявил о поставках NASAMS в страну еще в октябре прошлого года. Ранее в российском оборонном ведомстве не было сообщений об уничтожении этого комплекса.
Однако заявления о том, что ВС РФ лишают украинских националистов вооружения — регулярно появляются. Например, три дня назад бойцы 1-й Славянской бригады ликвидировали боевой комплект ВСУ на донецком направлении. Тогда цель была поражена из самого мощного в мире самоходного миномета — 2С4 «Тюльпан».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ ликвидировали более 100 укронацистов на краснолиманском направлении.
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