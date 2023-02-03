Минобороны: армия РФ впервые с начала СВО уничтожила норвежский ЗРК NASAMS

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 224

Российские военные все больше и больше удивляют своей слаженностью и героизмом.

Минобороны: армия РФ впервые с начала СВО уничтожила норвежский ЗРК NASAMS

Фото: TOMS KALNINS / ТАСС

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

Военнослужащие России успешно ликвидировали зенитный ракетный комплекс NASAMS в Донецкой народной республике (ДНР). Такое заявление сделал представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Стоит отметить, что это впервые произошло с начала поставок этих вооружений.

«В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики уничтожена пусковая установка тактических ракет „Точка-У“ и зенитный ракетный комплекс „NASAMS“ производства Норвегии», — заявил он в ходе брифинга.

К слову, министр обороны Украины Алексей Резников заявил о поставках NASAMS в страну еще в октябре прошлого года. Ранее в российском оборонном ведомстве не было сообщений об уничтожении этого комплекса.

Однако заявления о том, что ВС РФ лишают украинских националистов вооружения — регулярно появляются. Например, три дня назад бойцы 1-й Славянской бригады ликвидировали боевой комплект ВСУ на донецком направлении. Тогда цель была поражена из самого мощного в мире самоходного миномета — 2С4 «Тюльпан».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ ликвидировали более 100 укронацистов на краснолиманском направлении.

Тема:
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